Χαλκιδική: Oστά και ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας

Στις αρχές Μαρτίου εντοπίστηκαν οστά και ανθρώπινο κρανίο σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας στον Δήμο Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Τα ευρήματα περισυνελέγησαν και έχουν ήδη αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξεταστούν τόσο ως προς τη φύση τους όσο και μέσω ανάλυσης DNA, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι τα οστά βρίσκονταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου Σιθωνίας.