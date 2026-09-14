Χαλκιδική: Παιδί δέχτηκε επίθεση από τσακάλι - Σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου

Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.

To περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση, σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα. Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό, εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τος Κ.Ο.ΜΑ.Θ

«Σύμφωνα με πληροφορίες το μικρό παιδί βρισκόταν στην παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και πριν λίγες μέρες δέχθηκε την επίθεση από άγριο ζώο. Σε επικοινωνία της ΚΟΜΑΘ με το Νοσοκομείο, που νοσηλεύεται, πηγές του Νοσοκομείου ενημέρωσαν πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι.

Προβληματισμό δημιουργεί το περιστατικό, αν πρόκειται για τσακάλι, καθώς πρόκειται για είδος της άγριας πανίδας με αρκετά φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.

Αντίστοιχα στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα.

Υπενθυμίζεται πως υπήρξε και παλαιότερα τραυματισμός παιδιού από άγριο ζώο στη Χαλκιδική, πριν έναν χρόνο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα 5χρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από λύκο.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί και εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.

Τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας».