Χαλκιδική: Πέταξαν σκουπίδια και συσκευασίες φυτοφαρμάκων απέναντι από αρχαιολογικό χώρο

Ογκώδη αντικείμενα και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων πέταξαν ασυνείδητοι στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου στη Χαλκιδική, σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί από τις υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου.

Σκουπίδια απέναντι από αρχαιολογικό χώρο στη Χαλκιδική | Δήμος Πολυγύρου

Την έντονη αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτών εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, δηλώνοντας πως «είναι πραγματικά εξοργιστικό να βλέπουμε την ίδια ανεύθυνη συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται. Πέρυσι ο δήμος διέθεσε 17.732 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο, πόροι που στερήθηκαν από απαραίτητα έργα καθημερινότητας για τους δημότες μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν ευθεία προσβολή, όχι μόνο προς το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και προς το σύνολο των συμπολιτών μας που σέβονται τον τόπο τους».

Σκουπίδια απέναντι από αρχαιολογικό χώρο στη Χαλκιδική | Δήμος Πολυγύρου

Με σχετική ανακοίνωση, ο δήμος Πολυγύρου υπενθυμίζει στους πολίτες πως για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει να επικοινωνούν με την υπηρεσία Καθαριότητας (23710 21233), ώστε να ενημερώνονται για τη διαδικασία παραλαβής και απομάκρυνσής τους.

Παράλληλα, όσον αφορά στις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, αυτές θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και την ισχύουσα διαδικασία συλλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε ρέματα, ποτάμια, αγροτικές εκτάσεις ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Ο δήμος Πολυγύρου καλεί, δε, μέσω της ίδιας ανακοίνωσης τους πολίτες να συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα σε σημεία που δεν προορίζονται για τον σκοπό αυτό.