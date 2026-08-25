Χαλκιδική: Ξαναξήλωσε ο Δήμος καβατζωμένες ομπρέλες - Τις είχαν τσιμεντώσει

Άλλη μια επιχείρηση έστησε ο Δήμος Πολυγύρου, στη Χαλκιδική προκειμένου να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από «καβατζωμένες» ομπρέλες και ξαπλώστρες.

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Το πρόβλημα με τις μόνιμες ομπρέλες και ξαπλώστρες είναι σχεδόν μόνιμο στην περιοχή με τον Δήμο να έχει προσπαθήσει πολλές φορές να το λύσει, περνώντας στο ξήλωμά τους, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού ξανά τοποθετούνται.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες, ενώ όπως έγινε γνωστό μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, ενώ άλλη μια με τσιμέντο, δυσχεραίνοντας το έργο του δήμου να τις μετακινήσουν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός ομπρελών και παράνομων κατασκευών (ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες) που είχαν τοποθετηθεί.