Χαλκιδική: «Πράσινο» για την αιχμαλωσία του λύκου μετά την επίθεση στη 5χρονη

Την «περιήγησή» του στον αστικό ιστό συνεχίζει ο λύκος στη Χαλκιδική, το οικοσύστημα του οποίου είναι κατεστραμμένο λόγω κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης παρέμβασης, με το θηλαστικό να συνεχίζει να ψάχνει για τροφή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις ημέρες μετά την επίθεσή του στην 5χρονη από τη Σερβία στον Νέο Μαρμαρά, στη Χαλκιδική, ο λύκος συνεχίζει να «κυκλοφορεί» στον αστικό ιστό, με τις Αρχές να ανάβουν το «πράσινο φως» για την αιχμαλωσία του.

Παρά την αναστάτωση, που έχουν προκαλέσει οι βόλτες του λύκου, οι τουρίστες στην παραλία του Νέου Μαρμαρά δείχνουν να μην ανησυχούν και συνεχίζουν τις βουτιές.

Ο λύκος, εάν αιχμαλωτιστεί, αναμένεται να μεταφερθεί στο καταφύγιο άγριων ζώων του Αρκτούρου.

Χαλκιδική: Αναφορά για «επίθεση» λύκου σε γυναίκα

Γυναίκα, μάλιστα, μίλησε στο Mega όπου ανέφερε πως κατά τη διάρκεια βόλτας με τον σκύλο της στη Χαλκιδική, δέχθηκε «επίθεση» από λύκο: «Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει, να τον φάει δηλαδή από την πείνα του και εγώ εννοείται πήρα το σκυλάκι μου αγκαλιά κατευθείαν».

«Προσπάθησα να απομακρυνθώ, ερχόταν πάλι κοντά μου. Ήταν και άλλα άτομα εκεί, ευτυχώς κάνανε φασαρία και έφυγε» επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 18/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση.