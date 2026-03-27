Χαλκιδική: Πυκνό μυστήριο με τα οστά σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε τουλάχιστον δύο άτομα

Πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στις αρχές του Μαρτίου, όταν εντοπίστηκαν οστά σε λίμνη ξενοδοχείου στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από την πρώτη ανάλυση των οστών προκύπτει πως ανήκουν σε τουλάχιστον δύο άτομα κι όχι ένα όπως είχε φανεί μετά την ανακάλυψή τους.
Υπενθυμίζεται πως εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών σε κλειστή λίμνη του ξενοδοχείου, η οποία είχε να καθαριστεί από το 1970.
Το γεγονός αυτό δείχνει πως τα οστά μπορεί να βρίσκονταν μέσα ακόμα και δεκαετίες.
Από την περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για το σοβαρό συμβάν.
