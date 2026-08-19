Μετά τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, ανακοινώθηκε πως 3,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατ. ευρώ στον Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μετρήσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά του σε όλους τους αρμόδιους για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Χαλκιδική - Σε 10 ημέρες τα πρώτα επιδόματα στους πληγέντες

Ανακοινώνοντας παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς, από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ, κατά την ΕΡΤ.

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Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Κατσαφάδος, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Χαλκιδική - Τα ποσά για την αποκατάσταση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε έναν μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες» θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σύμφωνα με τη δέσμευση του υφυπουργού.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου τρεις επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες για την πληγείσα περιοχή.

Στόχος είναι, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους και αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.