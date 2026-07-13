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Χαλκιδική: Τουριστική λέμβος ανετράπη μεσοπέλαγα - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Τουριστική λέμβος με τέσσερις επιβάτες ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αμπελίτσι, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

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χαλκιδικη παραλια διακοπεσ
Παραλία της Χαλκιδικής | Shutterstock
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Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στη Χαλκιδική, όταν μια τουριστική λέμβος με τέσσερις επιβάτες ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αμπελίτσι, στη Σιθωνία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, όπως μεταδίδει το halkidikinews.gr, η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για το συμβάν τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού.

Η λέμβος βρέθηκε ημιβυθισμένη, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντές της, τρεις ημεδαποί και ένας υπήκοος Αλβανίας, βρέθηκαν στη θάλασσα, κοντά στην ακτή και περισυνελέγησαν από ταχύπλοο σκάφος, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Αναφορικά με την ημιβυθισμένη λέμβος, η επιχείρηση εκμίσθωσης την ρυμούλκησε, ενώ το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού απαγόρευσε τον απόπλου της μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

Το περιστατικό ευτυχώς είχε αίσιο τέλος κα δεν προκάλεσε ούτε θαλάσσια ρύπανση. Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της ανατροπής.

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