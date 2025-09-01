Μενού

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 46χρονος που συνόδευε το ανήλικο παιδί του σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

Ατύχημα σημειώθηκε σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική, καθώς ένας πατέρας που συνόδευε του παιδί του τραυματίστηκε.

Στον ώμο τραυματίστηκε 46χρονος ο οποίος βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό, ο 46χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο θαλάσσιο πάρκο συνοδεύοντας το ανήλικο παιδί του, γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

