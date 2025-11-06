Χαμόγελο του Παιδιού: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση 21χρονου

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 21χρονου Γρηγόρη Πανόπουλου, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (05.11.2025) το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο νεαρός αγνοείτο εδώ και πέντε μήνες, από τότε που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου και λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ύστερα από πέντε μήνες ερευνών, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική εξέλιξη της εξαφάνισης. Ο 21χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, ο θάνατός του διαπιστώθηκε από το νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας τον φόβο όλων για το χειρότερο σενάριο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου, τονίζοντας πως θα βρίσκεται στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών. Το ''Χαμόγελο του Παιδιού'' ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από το νοσοκομείο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11/06/2025 από τον Αθήνα. Το ''Χαμόγελο του Παιδιού'' είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα στις 11/07/2025, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

''To Χαμόγελο του Παιδιού'' εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».