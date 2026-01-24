Χαμόγελο του Παιδιού: Τραγικό τέλος στην περιπέτεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού

Με την ακόλουθη ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποιεί για την τραγική κατάληξη που είχε η περιπέτεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού:

«Η περιπέτεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, 33 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.

Ο ενήλικος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης του και μεταφέρθηκε στα επείγοντα Νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα του Νοσοκομείου έως τις 22/01/2026. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί στις 30/11/2025.

Δυστυχώς, ένας συνάνθρωπος μας βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για 50 ημέρες περίπου, ενώ τον αναζητούσαν οι οικείοι του, οι οποίοι δήλωσαν την εξαφάνισή του στις 30/11/25 και ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική του κατάληξη, καθώς για ακόμη μία φορά ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».