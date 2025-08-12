Χαμός σε σπίτι - σκουπιδότοπο στα Χανιά: Η ιδιοκτήτρια σε αμόκ, επιτέθηκε σε υπάλληλο

Μεγάλη ένταση σημειώθηξε κατά την επιχείρηση καθαρισμού μίας οικίας στα Χανιά, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για κίνδυνο περί της δημόσιας υγείας, καθώς η ένοικος του σπιτιού αρνήθηκε στεναρά να αποχωριστεί τα όσα είχε συγκεντρώσει τα οποία είχαν μετατρέψει σε χωματερή την αυλή του σπιτιού της.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ Χανίων το σπίτι θυμίζει σκουπιδότοπο, με τη γυναίκα να επιτίθεται φραστικά στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, καθυβρίζοντάς τους.

Στη συνέχεια έπιασε ένα κομμάτι ξύλου και ξεκίνησε να χτυπά έναν εργαζόμενο ενώ απειλούσε τους υπολοίπους, κι όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια εισαγγελέα που βρισκόταν στο σημείο, προκειμένου να εκτελεστεί η επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης που είχε παραγγελθεί.

Η γυναίκα που επιτέθηκε στον υπάλληλο, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, καθώς κανείς δεν μπορούσε να την ηρεμήσει.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιείται για δεύτερη φορά, καθώς ο όγκος των σκουπιδιών που έχει μαζευτεί στο συγκεκριμένο σπίτι είναι αρκετά μεγάλος.

