Ανεστίδης: «Δεν έχω κάτι να κρύψω - Έχω τη στήριξη των αγροτών» λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

Σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες που αφορούν δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται, σε βάρος του βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την περίοδο 2019–2024. Ο ίδιος, στις σημερινές του δηλώσεις, απέρριψε τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «λάσπη» εις βάρος του.

Όπως ανέφερε, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δήθεν δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν ισχύει, σημειώνοντας ότι είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις λίγες ημέρες νωρίτερα για την κάλυψη οικονομικών του υποχρεώσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει τη στήριξη αγροτών από διάφορα μπλόκα, καθώς και της τοπικής του κοινωνίας.

Ο κ. Ανεστίδης υποστήριξε ότι τα 16 αγροτεμάχια που αναφέρονται είναι ιδιόκτητα, ενώ υπάρχει και ένα επιπλέον μισθωμένο, συνολικά δηλαδή 17 αγροτεμάχια, τα οποία, όπως είπε, δηλώνει σταθερά εδώ και μία δεκαετία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας αφορούν συνολική έκταση 312 στρεμμάτων, όλα ιδιόκτητα, χωρίς να υπάρχει δήλωση αγροτεμαχίων σε άλλες περιοχές.

«Δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς. Αν δεν διαθέτεις τα απαραίτητα δικαιώματα, δεν μπορείς να λάβεις επιδότηση δηλώνοντας επιπλέον στρέμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επικαλέστηκε έγγραφα που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τη νομιμότητα των συναλλαγών του, σημειώνοντας ότι στις 17 Δεκεμβρίου έλαβε επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. «Αν ήμουν υπό έλεγχο και παράνομος, όπως λένε, πώς πιστώθηκαν χρήματα στον λογαριασμό μου εκείνη την ημέρα;», διερωτήθηκε.