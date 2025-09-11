Χαμός στον Προαστιακό: Επιβάτης έβγαζε κρυφά φωτογραφίες - Μαρτυρία αυτόπτη

Αναστάτωση επικράτησε στον Προαστιακό όταν δύο άντρες επιτέθηκαν σε έναν επιβάτη που τραβούσε κρυφά φωτογραφίες μέσα στο τρένο.

Την περασμένη Τρίτη, 9/11 το πρωί, αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα βαγόνι του Προαστιακού κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Πειραιάς- Κιάτο.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άντρες αντιλήφθηκαν ότι κάποιος βγάζει κρυφά φωτογραφίες ανυποψίαστους επιβάτες του τρένου.

Οι άνδρες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να του επιτίθενται λεκτικά, ζητώντας του να διαγράψει τις φωτογραφίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live you στον ΣΚΑΪ.

Όταν εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ξεκίνησε έντονη αναστάτωση στον συρμό με πολλούς επιβάτες να στέκονται γύρω του αφού είχαν αντιλήφθεί το περιστατικό.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην ίδια εκπομπή ανέφερε:

«Εμείς καθόμασταν στις θέσεις μας και μπαίνει μέσα ο άνδρας αυτός και κάθισε μπροστά μας. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ήρθαν τα παιδιά και του φώναζαν. Μετά πετάχτηκε και άλλη μια κυρία και του φώναζε και αυτή».

«Αυτός προσπάθησε να σβήσει εκείνη την ώρα τις φωτογραφίες και του άρπαξε η κυρία το κινητό και τα βρήκαν όλα»

Τέλος, ο μάρτυρας δήλωσε για το περιστατικό πως κλήθηκε η Αστυνομία.