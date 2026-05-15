Χάνεται άλλη μία παράδοση: Έκλεισαν πάνω από τα μισά περίπτερα της χώρας

Περισσότερα από τα μισά περίπτερα της χώρας έχουν κλείσει τα τελευταία 16 χρόνια, όπως φαίνεται και από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε από το επαγγελματικό επιμελητήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Action24, έχουν κλείσει περισσότερα από 5.000 περίπτερα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Από τα 9.837 που υπήρχαν, έχουν μείνει περίπου 4.200 σήμερα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για σημαντική πτώση του τζίρου τους, με το 2025 το ποσοστό να είναι της τάξης του 5,4%.

Μόνο στην Αττική, την περίοδο 2020-21 οι περιπτερούχοι έχασαν 270.000.000 ευρώ.

Μιλώντας στο μέσο, ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας μισθωτών περιπτέρων, επεσήμανε πως πλέον ο κλάδος προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί για να συμβαδίσει με την εποχή και να παραμείνει ζωντανός.

«Προσπαθούμε να εκσυγχρονιστούμε για να παραμείνουμε για περισσότερα χρόνια. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν τόσο εύκολα και απλά» επεσήμανε.

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε πως «αρκετοί συνάδελφοι τα καταφέρουν πολύ καλά, άλλοι λιγότερο καλά αλλά βλέπουν τι κάνουν οι συνάδελφοί τους και προσπαθούν».

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό από μεγαλύτερα καταστήματα, σημείωσε πως «η αγορά είναι "ο θάνατός σου, η ζωή μου", ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του».

Σχολιάζοντας το ότι ο περιπτεράς της γειτονιάς είναι στην ουσία φίλος και γνωρίζει τους κατοίκους της περιοχής, ο ίδιος ζήτησε από τους παρουσιαστές της εκπομπής «κάντε και σεις ό,τι περνάει από το χέρι σας για να είναι κοντά ο φίλος σας».



