Χανιά: 18 χρόνια φυλακή στον μεθυμένο οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε 22χρονο

Ένοχος κρίθηκε ο 45χρονος οδηγός Porsche στα Χανιά που παρέσυρε και σκότωσε 22χρονο φέτος τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον StAR ο δράστης καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλακή και πρόστιμο 10.000 ευρώ απορρίπτοντας κάθε αίτημα της υπεράσπισης για ελαφρυντικά.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε στην πλάτη μας αυτό που μας έχουν φορτώσει. Η απόφαση ήταν πολύ ενθαρρυντική, το πρώτο κομμάτι δηλαδή τα 18 χρόνια», είπε ο πατέρας του μετά την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δράστης, ο οποίος έτρεχε με 120 χιλιόμετρα/ώρα, είχε συλληφθεί επανειλημμένα υπό την επήρεια μέθης, και να του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης, πριν το μοιραίο βράδυ. Ωστόσο, πήρε κρυφά τα κλειδιά και οδήγησε