Περιστατικό έμφυλης βίας στα Χανιά, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) έναν 21χρονο ο οποίος προσπάθησε να πατήσει -με το αυτοκίνητο- τη 23χρονη σύντροφό του μετά από καυγά, που είχαν.

Μάλιστα, ο 21χρονος στα Χανιά, μετά από έντονο διαπληκτισμό, άρπαξε την κοπέλα από τα μαλλιά, την έσυρε σε χωράφι και τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της, προσπαθώντας να την πνίξει.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι για να προφυλαχθεί, αλλά ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να την τραυματίσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει την τσάντα της και τα προσωπικά της έγγραφα, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Χανιά: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία ο 21χρονος

Η κοπέλα κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην ΕΛΑΣ., με αποτέλεσμα ο 21χρονος να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί πριν από μερικούς μήνες για παρόμοιο βίαιο επεισόδιο σε βάρος της ίδιας γυναίκας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη συνεχιζόμενη επικινδυνότητά του.

Η νεαρή γυναίκα λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από neakriti.gr