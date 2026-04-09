Χανιά: 33χρονη έδωσε τέλος στη ζωή της με απαγχονισμό - Την βρήκε ο σύντροφός της νεκρή στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά η είδηση ότι βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της μια 33χρονη γυναίκα στην οδό Πλάτωνος στην περιοχή των Δικαστηρίων

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μια νέα γυναίκα, υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία, αφού ειδοποιήθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος την βρήκε νεκρή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.