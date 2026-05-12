Χανιά: 33χρονη κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους - Της έσπασε δόντι

Σοκ έχε προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων, σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμπαρίου, όταν 38χρονος άνδρας από τη Φινλανδία συνελήφθη από τις Αρχές, μετά από καταγγελία της 33χρονης συζύγου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, το συμβάν συνέβη το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου, γύρω στις 21:30, μέσα στο δωμάτιο όπου διέμενε το ζευγάρι με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του, όσο βρίσκονταν για διακοπές στην Κρήτη.

Η 33χρονη φέρεται να κατήγγειλε ότι δέχθηκε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο πρόσωπο και έτσι υπέστη τραυματισμό, ενώ έκανε λόγο επίσης για μώλωπες, κλοτσιές, σπρωξίματα και απειλές μέσα στο δωμάτιο, μπροστά στα παιδιά. Μάλιστα, από τη σφοδρότητα της επίθεσης η γυναίκα φέρεται να έχασε ένα δόντι.

Η 33χρονη, παρά την καταγγελία, δεν προχώρησε σε μήνυση, ούτε ζήτησε ιατρική βοήθεια ή φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η καταγγελία στις Αρχές πραγματοποιήθηκε αργά τη νύχτα, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (11/5), όταν η 33χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα και ανέφερε το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.