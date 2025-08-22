Χανιά: 53χρονος ντυνόταν ιερέας και έκλεβε εκκλησίες

Αστυνομικοί στην Κρήτη, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια περίεργη καταγγελία, όταν πληροφορήθηκαν ότι ένας 53χρονος μεταμφιεζόταν και έκλεβε σε εκκλησίες.

Συγκεκριμένα, ο 53χρονος άνδρας, δραστηριοποιούνταν στα Χανιά. Σύμφωνα με το Action24, ντυνόταν αστυνομικός ή ιερέας και φέρεται να αφαιρούσε αντικείμενα από εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής του Πλατανιά.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν αστυνομικές στολές και εκκλησιαστικά σύμβολα.

Αναμένεται να διενεργηθεί προανάκριση για το συμβάν.