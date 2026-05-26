Χανιά: 60χρονος απείλησε με μπαλτά τον ενοικιαστή του για έναν λογαρισμό της ΔΕΗ - Ο λόγος που συνελήφθησαν μαζί

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στα Χανιά, καθώς ένας 60χρονος φέρεται να απείλησε τον 69χρονο ενοικιαστή του με μπαλτά, ώστε να του δώσει χρήματα για να πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, αρχικά το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι δύο άνδρες καβγάδισαν για μια θέση πάρκινγκ. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε μετά την έρευνα των αστυνομικών, δεν επρόκειτο απλά για έναν τσακωμό για μια θέση στάθμευσης, αλλά για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας 60χρονος από την Κίσσαμο μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καταγγέλλοντας έναν 69χρονο για την κατάληψη θέσης στάθμευσης.

Όταν κλήθηκε και ο 69χρονος στο τμήμα, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι παρκάρει στο σημείο καθώς έχει νοικιάσει το σπίτι του 60χρονου, ενώ στη συνέχεια τους αποκάλυψε πως ο 60χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και με την απειλή μπαλτά στο ένα χέρι και κουζινομάχαιρου στο άλλο, κατάφερε να του αποσπάσει χρήματα, που ζητούσε για τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν έρευνα για την υπόθεση, κατά την διάρκεια της οποίας βρήκαν στο σπίτι του 60χρονου μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι Τοκάρεφ και σφαίρες, με αποτέλεσμα και οι δύο άνδρες να συλληφθούν.