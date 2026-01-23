Χανιά: Άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό εν ώρα εργασίας λόγω της κακοκαιρίας

Σοκ προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, (23/01) στην Παλαιοχώρα στα Χανιά, όπου ένας άντρας χτυπήθηκε από κεραυνό, όσο εργαζόταν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός και τον χτύπησε.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρας είναι καλά στην υγεία του.
