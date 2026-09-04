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Χανιά: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο έξω από το σχολείο του και τραβούσαν βίντεο

Επίθεση από τουλάχιστον πέντε ανήλικους, δέχτηκε ένας 13χρονος το βράδυ της Πέμπτης (03/09) στα Χανιά, έξω από το σχολείο του.

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Περιπολικό | Eurokinissi
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Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού με θύμα έναν 13χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (03/09) στα Χανιά, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 13χρονος δέχθηκε επίθεση στην οδό Κοραή, έξω από το σχολείο του, από ομάδα τουλάχιστον πέντε ανηλίκων ηλικίας 14 και 15 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 13χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα. Το βράδυ της Πέμπτης, οι ανήλικοι φέρεται να του έστησαν ενέδρα και να τον ξυλοκόπησαν, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο κάποια από τα μέλη της ομάδας να κατέγραψαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Η οικογένεια του 13χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ανηλίκων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και των γονέων τους. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 13χρονος μετέβη σήμερα στο Ηράκλειο, προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή και να καταγραφούν τα τραύματα που υπέστη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν ακόμη μία καταγγελία για περιστατικό ξυλοδαρμού, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η ίδια ομάδα ανηλίκων.

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