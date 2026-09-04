Φωτιά εκδηλώθηκε στο Άλσος Γαλατσίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ψυχικό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Νέες εικόνες που μεταδίδει το Orange Press Agency, δείχνουν τις απανωτές ρίψεις από τα ελικόπτερα που επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του πύρινου μετώπου.

Σε πλάνα που μεταδίδει το ίδιο πρακτορείο, καταγράφεται η επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και οι ρίψεις που πραγματοποιεί το ελικόπτερο.