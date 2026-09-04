Φωτιά εκδηλώθηκε στο Άλσος Γαλατσίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Νέες εικόνες που μεταδίδει το Orange Press Agency, δείχνουν τις απανωτές ρίψεις από τα ελικόπτερα που επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του πύρινου μετώπου.
Σε πλάνα που μεταδίδει το ίδιο πρακτορείο, καταγράφεται η επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και οι ρίψεις που πραγματοποιεί το ελικόπτερο.
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