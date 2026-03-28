Χανιά: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στη Σούδα - «Να κλείσει άμεσα η βάση - Απεμπλοκή από τον πόλεμο»

Με βασικά συνθήματα «απεμπλοκή από τον πόλεμο», «ειρήνη στους λαούς» και «να κλείσει η βάση της Σούδας» δεκάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους των Χανίων το απόγευμα του Σαββάτου στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο προς την αμερικανική βάση, στο Μαράθι.

Είχε προηγηθεί προσυγκέντρωση στην πλατεία της Σούδας, όπου πολίτες έριξαν κόκκινη μπογιά σε τουριστικό πρακτορείο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία προς το Μαράθι, όπου οι συγκεντρωμένοι άφησαν τα οχήματά τους και συνέχισαν πεζή μέχρι το σημείο, όπου η αστυνομία είχε κλείσει με κλούβα το δρόμο, περίπου ένα χιλιόμετρο από την είσοδο της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Εκεί, αντιπροσωπεία των διαδηλωτών ζήτησε από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κάνελο Νικολάου, να ανοίξει ο δρόμος ώστε να φτάσουν μέχρι την είσοδο της αμερικανικής βάσης, κάτι που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα οι διαδηλωτές να απομακρυνθούν και ομάδα νεαρών να αρχίσει να ρίχνει πέτρες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και φωτοβολίδες κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια δεν κράτησαν πολύ και λίγη ώρα αργότερα οι συγκεντρωμένοι έφυγαν από το σημείο.