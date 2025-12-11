Μενού

Χανιά: Δύσπνοια παρουσίασαν μαθητές σε σχολική εκδρομή - 12 παιδιά στο Κέντρο Υγείας

Μαθητές από σχολείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια εκδρομής στα Χανιά, παρουσίασαν έντονα συμπτώματα δύσπνοιας, με αποτέλεσμα να διακομιστούν στο Κέντρο Υγείας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Σε εφιάλτη μετατράπηκε η σχολική εκδρομή που πραγματοποίησαν 90 μαθητές από Αθηνά στα Χανιά, όταν σημειώθηκαν αρκετά κρούσματα δύσπνοιας ανάμεσα τους το μεσημέρι της Πέμπτης, (12/11) στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, 12 από τα παιδιά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, μερικά απο αυτά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άλλα με διαφορετικά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ τους χορηγήθηκε και μάσκα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι μαθητές παρέμειναν στο Κέντρο Υγείας μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα.

Τα συμπτώματα δύσπνοιας που παρουσίασαν τα παιδιά πιθάνως παρουσιάστηκαν καθώς φέρεται να εισέπνευσαν αέριο από αμπούλες βρώμας, κάτι που οι έφηβοι συχνά χρησιμοποιούν ως «παιχνίδι» μεταξύ τους.

