Μενού

Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση 150 χιλιάδων ευρώ ο Επίσκοπος που πούλησε την «παραλία του Ζορμπά»

Ο Επίσκοπος Δορυλαίου που κατηγορούταν για εμπλοκή σε υπόθεση αγοραπωλησίας μοναστηριακής έκτασης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.

Reader symbol
Newsroom
Δικαστική αίθουσα
Δικαστική αίθουσα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Επίσκοπος και πρώην Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας – Αποκορώνου μετά το τέλος μιας πολύωρης απολογίας, για την υπόθεση της αγοραπωλησίας των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τσαγκαλόρων στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι εγγύηση 150.000 ευρώ και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα.

 

Οι συνήγοροί του, κ. Βέρρας και κ. Φραντζεσκάκης, καθώς προχώρησαν σε δηλώσεις υποστήριξαν ότι ο επίσκοπος, που κατηγορείται για απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ αρνείται ότι είναι ένοχος. Όπως δήλωσαν, ο ίδιος δεν έχει υπογράψει την εκχώρηση μοναστηριακής περιουσίας. 

Ο Επίσκοπος αρνήθηκε και την ύπαρξη βίντεο βάσει των οποίων εκβιάστηκε όπως διέρρευσε σε ΜΜΕ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ