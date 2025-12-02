Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση 150 χιλιάδων ευρώ ο Επίσκοπος που πούλησε την «παραλία του Ζορμπά»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Επίσκοπος και πρώην Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας – Αποκορώνου μετά το τέλος μιας πολύωρης απολογίας, για την υπόθεση της αγοραπωλησίας των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τσαγκαλόρων στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου στα Χανιά.
Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι εγγύηση 150.000 ευρώ και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα.
Οι συνήγοροί του, κ. Βέρρας και κ. Φραντζεσκάκης, καθώς προχώρησαν σε δηλώσεις υποστήριξαν ότι ο επίσκοπος, που κατηγορείται για απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ αρνείται ότι είναι ένοχος. Όπως δήλωσαν, ο ίδιος δεν έχει υπογράψει την εκχώρηση μοναστηριακής περιουσίας.
Ο Επίσκοπος αρνήθηκε και την ύπαρξη βίντεο βάσει των οποίων εκβιάστηκε όπως διέρρευσε σε ΜΜΕ.
