Χανιά: Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε ναυτικό από δεξαμενόπλοιο – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά παρέλαβε ναυτικό από δεξαμενόπλοιο λόγω ασθένειας και τόν μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Συναγερμός σήμανε στα Χανιά για έναν 22χρονο ναυτικό σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας ανοιχτά της Κρήτης, λόγω ασθένειας που εμφάνισε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον αλλοδαπό ναυτικό παρέλαβε νωρίτερα σήμερα πλήρωμα ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια, νότιο-δυτικά της Παλαιόχωρας, όταν εξέπεμψε σήμα για μέλος του πληρώματός του. Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας τον παρέλαβε εν πλω και τον μετέφερε στα Χανιά.

Ο 22χρονος ρωσικής υπηκοότητας μεταφέρεται στο αεροδρόμιο και από εκεί αναμένεται η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

