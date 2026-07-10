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Χανιά: Έστησαν έρανο - απάτη μέσω social media επικαλούμενοι τον Ερυθρό Σταυρό

Άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν ψεύτικο έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

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Διασώστης του Ερυθρού Σταυρού
Διασώστης του Ερυθρού Σταυρού | Shutterstock
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Μια πρωτοφανής απάτη ήρθε στο φως, όταν άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν ψεύτικο έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι «ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα αν εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά».

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ενημερώνει ότι έχει περιέλθει σε γνώση του η διενέργεια δήθεν εράνου υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ε.Ε.Σ., μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή WhatsApp, από άτομα που επικαλούνται παράνομα το όνομά του.

Ο Ε.Ε.Σ. διευκρινίζει ότι ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες που θα εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ε.Σ., στα τηλέφωνα: 28210 52550 και 28210 43321, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

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