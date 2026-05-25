Μενού

Χανιά: Γυναίκα καταγγέλλει βιασμό σε βάρος της - Με τη συναίνεση της υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Μια γυναίκα στα Χανιά καταγγέλλει πως έπεσε θύμα βιασμού, με τον κατηγορούμενο να να υποστηρίζει ότι συνευρέθηκε μαζί της με την συναίνεσή της.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στην Κρήτη
Αστυνομία στην Κρήτη | Φωτ. Αρχείου: INTIME NEWS / ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια γυναίκα, με καταγωγή από την Γαλλία, στα Χανιά, υποστηρίζοντας ότι συνευρέθηκε ερωτικά χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για μία υγειονομική κρατική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι έπεσε θύμα βιασμού. Η 35χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και όλα συνέβησαν, όπως υποστηρίζει, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια.

Ο άνδρας ο οποίος φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι συνευρέθηκε μαζί της με την συναίνεσή της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά τι ακριβώς συνέβη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ