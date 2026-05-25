Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια γυναίκα, με καταγωγή από την Γαλλία, στα Χανιά, υποστηρίζοντας ότι συνευρέθηκε ερωτικά χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για μία υγειονομική κρατική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι έπεσε θύμα βιασμού. Η 35χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και όλα συνέβησαν, όπως υποστηρίζει, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια.

Ο άνδρας ο οποίος φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι συνευρέθηκε μαζί της με την συναίνεσή της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά τι ακριβώς συνέβη.