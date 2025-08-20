Χανιά: Η στιγμή που ΙΧ παρασύρει και εκσφενδονίζει πεζό στον Πλατανιά

Ένα παρά λίγο μοιραίο τροχαίο στα Χανιά κατέγραψε κάμερα ασφαλείας επί του δρόμου, κατά το οποίο πεζός, προσπαθώντας να διασχίσει την οδό, παρασύρθηκε βίαια και εκσφενδονίστηκε στην άσφαλτο από διερχόμενο ΙΧ.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η διάβαση πεζών του δρόμου στην περιοχή του Πλατανιά, πριν μπει στο πλάνο το ΙΧ, που παρέσερνε τον πεζό με το καπό του, προτού φρενάρει και τον πετάξει στο οδόστρωμα, μεταδίδει το Action 24.

Την επόμενη στιγμή ο οδηγός σταματά, βγαίνει από το όχημα και τρέχει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τραυματίας, που έχει μείνει ακίνητος στο έδαφος. Τελικά το ΕΚΑΝ έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας τον πεζό στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με ορθοπεδικά τραύματα.