Αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στα Χανιά, όταν η Τροχαία επέβαλε πρόστιμο και αφαίρεσε πινακίδες από τα οχήματα 8 νεφροπαθών την ώρα που εκείνοι υποβάλονταν σε αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno, οι άνθρωποι είχα σταθμεύσει τα οχήματα του στις θέσεις ΑμεΑ, τοποθετώντας την ειδική κάρτα που είχαν λάβει από το Νοσοκομείο Χανίων, ώστε να μπορέσουν να σταθμεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί, μετά από κλήση που έλαβαν, αφαίρεσαν τις πινακίδες από τα συγκεκριμένα οχήματα, παρά τις εκκλήσεις της Διευθύντριας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προς τη Διοίκησης της Τροχαίας Χανίων να επιστρεφούν στους ασθενείς.

«Εμείς είμαστε όλοι αιμοκαθαιρούμενοι. Είχαμε ενημερώσει την προϊσταμένη του τμήματος, αν μπορούμε να παρκάρουμε με το άσπρο καρτελάκι, που μας είχε παραχωρηθεί από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας είπε ότι μπορούμε να παρκάρουμε», καταγγέλλει ένας από τους νεφροπαθής.

Απο την πλευρά της, η Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Αντωνία Παπαδάκη ανέφερε: «Υπάρχει ένα πάρκινγκ στο νοσοκομείο, το οποίο είναι για να εξυπηρετεί ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Και είναι θέσεις οι οποίες έχουν ειδική σήμαση για ΑμεΑ.»

Και συμπλήρωσε: «Όλοι οι ασθενείς μας έχουν από μια κάρτα, την οποία τυπώνουμε εδώ στο νοσοκομείο που καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι νεφροπαθείς. Αυτό είναι το πάρκινγκ των νεφροπαθών και φροντίζουμε πάντα να αφήνουμε ελέυθερες τις θέσεις. Δεν γνωρίζω ποιος κάλεσε την Τροχαία».