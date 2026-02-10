Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση από εξωσχολικό μαθητή με γροθιές και κλωτσιές

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σε σχολείο των Χανίων στην Κρήτη, όταν εξωσχολικός μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητή του, σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία που κάνει η τοπική ΕΛΜΕ.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το περιστατικό φαίνεται ότι έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα (02/02), όταν ο εκπαιδευτικός επιχείρησε να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου.

Τότε, ο ανήλικος επιτέθηκε στον καθηγητή «αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στη συνέχεια, αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του».

Ο εκπαιδευτικός κατέληξε στο νοσοκομείο.

«Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού. Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του "|κοινωνικού συμβολαίου" (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέλος, η ΕΛΜΕ Χανίων «εκφράζει την αλληλεγγύη, την στήριξη και τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο του 1ου ΓΕΛ Χανίων».