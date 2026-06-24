Χανιά: Κλίμα οδύνης στο «τελευταίο αντίο» στην Σταυρούλα

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποίηθηκε η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε άγρια στα Χανιά, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να λένε το «τελευταίο αντίο» στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ιδιαίτερα βαρύ ήταν το φορτίο για τον αδελφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννη, ο οποίος εμφανώς συντετριμμένος αποχαιρέτησε την αδελφή του.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, μέχρι που λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη σε χωράφι, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε όλη τη χώρα.

Ο 43χρονος άνδρας που φέρεται να ομολόγησε πως αυτός σκότωσε την 45χρονη, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της, οδηγήθηκε χθες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και περιοριστικούς όρους.

Οδηγούμενος από τους αστυνομικούς στην αστυνομική διεύθυνση για τα σχετικά έγγραφα, αφού υπέγραψε, συνελήφθη αμέσως για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Εκ νέου οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την ανθρωποκτονία, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.