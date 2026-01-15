Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση με drones, σκυλιά και κάμερες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού

Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στα Χανιά οι έρευνες για το 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εθελοντές του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού με drones, εκπαιδευμένα σκυλιά, υποβρύχιες και θερμικές κάμερες σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, άνδρες της Ασφάλειας Χανίων του ΑΤ Αποκορώνου και της Πυροσβεστικής και πολλοί εθελοντές προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος σε αυτή την εξαφάνιση που σήμερα κλείνει 37 ημέρες.

Ο 33χρονος γιατρός είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές. Στις 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε με τον πατέρα του, τού είπε πως δεν ήταν καλά ψυχολογικά και του ζήτησε να έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουν.

Ο Γιώργος Τσικόπουλος πήρε το πρώτο αεροπλάνο αφού πριν συμβούλευσε το γιο του να κάνει μια βόλτα μέχρι τα Χανιά ή το Ρέθυμνο. Ο 33χρονος φαίνεται ότι ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση και βρέθηκε με το αυτοκίνητο του στο Φρέ Αποκορώνου. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.