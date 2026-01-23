Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε οχήματα έξω από δημοτικό - Τραυματίστηκε παιδί

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα την Πέμπτη (22/01) έξω από σχολεία στα Χανιά της Κρήτης, με οδηγό να ρίχνει το όχημά του πάνω σε άλλα στα οποία επέβαιναν γονείς με τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από δημοτικό σχολείο, όπου οι γονείς είχαν πάει να πάρουν τα ανήλικα.

Το όχημα ακολούθησε τρελή πορεία, πριν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο και μετά σε έναν μαντρότοιχο.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο ενήλικες, ελαφριά, και ένα παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Η ίδια πηγή αναφέρει πως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και του έγινε αλκοτέστ που έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα, οι πινακίδες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.