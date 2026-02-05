Χανιά: Μία γυναίκα νεκρή και τρείς τραυματίες σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Μία γυναίκα νεκρή και τρία άτομα τραυματίες είναι ο απολογισμός του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του κόμβου Γαλατά στα Χανιά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνολικά τρία αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και περιπολικά της Τροχαίας Χανίων καθώς λόγω του περιστατικού, καταγράφηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων. Προανάκριση για τα αίτια διενεργείται από τις Αρχές.