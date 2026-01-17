Χανιά: Μία πληροφορία έχει δώσει νέα τροπή στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό

Μία νέα πληροφορία έχει δώσει νέα τροπή στις έρευνες για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό στα Χανιά της Κρήτης.

Η ομάδα εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) έδωσε χθες, Παρασκευή (16/01), μία φωτογραφία για το πώς θα δείχνει ο νεαρός μετά από 40 ημέρες και υπήρξε τηλεφώνημα από πολίτης που δήλωσε ότι τον είδε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας πολίτης κάλεσε και δήλωσε πως πριν από πέντε ημέρες είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Η αναζήτηση, λοιπόν, μεταφέρθηκε σε αυτό το σημείο, δημιουργώντας ελπίδες στην οικογένειά του για τον εντοπισμό του.

Ο ΟΦΚΑΘ σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη. Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας "ανέβασε" το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».