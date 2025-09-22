Χανιά: Νέες διαστάσεις στον θάνατο του βρέφους - Φέρεται να το «πλάκωσαν» οι γονείς του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στα Χανιά, μετά τον τραγικό θάνατο του βρέφους 2,5 μηνών σε ξενοδοχείο, όπου διέμενε με τους γονείς του, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.
Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης για το συμβάν στα Χανιά, στις Καλύβες Αποκορώνου, το βρέφος κοιμόταν ανάμεσα στο ζευγάρι των νεαρών γονιών του και την ώρα του ύπνου, οι ίδιοι φέρονται να το πλάκωσαν – κατά λάθος- με τα σώματά τους.
Οι δύο Φινλανδοί τουρίστες, ηλικίας 28 και 26 ετών, συνειδητοποιώντας τι έχει συμβεί ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν επί τόπου.
Το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς απλά επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: ότι είχε καταλήξει.
Οι νεαροί τουρίστες, που βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
Με πληροφορίες από cretalive.gr
- Στενός συνεργάτης του Τραμπ σαν να λέμε Γκέμπελς: Η ομιλία στην κηδεία Κερκ που προβλημάτισε
- Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί
- Τα ελληνικά γλυκά του Taste Atlas έβαλαν «φωτιά» στην Τουρκία: «Όλα με τουρκικά ονόματα»
- Απίστευτες δηλώσεις του πατέρα του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη: «Τον τυράννησε πολύ και αγανάκτησε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.