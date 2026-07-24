Χανιά: Οι υποθέσεις που έβαλαν στο «μάτι» των Αρχών τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

Ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο καθηγητής τοξικολογίας από το Ηράκλειο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στις Δικαστικές αρχές των Χανίων, με την κατηγορία της δωροδοκίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα 27/7 στις 10 το πρωί, ενώ ο δικηγόρος του καθηγητή τοξικολογίας σε δήλωσή του ανέφερε ότι «και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται».

Συμπλήρωσε πως δεν είχε λάβει τη δικογραφία ο ίδιοςγια να ενημερωθεί σχετικά, όπως μεταφέρει το flashnews.

Χανιά: Πού εμπλέκονταν ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι «φάκελοι» της αστυνομίας για τους δύο επιστήμονες άνοιξαν με αφορμή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών των διωκτικών αρχών, τέθηκαν πολλές υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος εκ των οποίων οι βασικότερες είναι:

Ένα θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου εξετάζεται η έκδοση ιατροδικαστικής ή τοξικολογικής έκθεσης που φέρεται να μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου εξετάζεται η έκδοση ιατροδικαστικής ή τοξικολογικής έκθεσης που φέρεται να μπορούσε να την εξέλιξη της υπόθεσης. Η υπόθεση θανάτου ενός άνδρα κατά την διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του Αποκόρωνα , όπου αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή , όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία .

κατά την διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του , όπου αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε καρδιακή , όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε . Ένοπλη συμπλοκή με συμμετοχή ομάδας Τ.Α.Ε. Χανίων , όπου εξετάζεται η ιατροδικαστική αξιολόγηση των γεγονότων και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης.

, όπου εξετάζεται η ιατροδικαστική αξιολόγηση των γεγονότων και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης. Καταγγελία βιασμού στα Χανιά , για σύνταξη ψευδούς έκθεσης από τον ιατροδικαστή που συνελήφθη.

, για σύνταξη ψευδούς έκθεσης από τον ιατροδικαστή που συνελήφθη. Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Υποθέσεις ναρκωτικών, όπου ο διευθυντής τοξικολογίας ελέγχεται για δικαστική μεταχείριση εμπλεκομένων και για πιθανή σύνταξη μη ακριβών επιστημονικών εκθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και τώρα οι έρευνες συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.