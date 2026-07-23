Νεκροψίες και «εξυπηρετήσεις» στα Χανιά: Προθεσμία στον ιατροδικαστή που αλλοίωνε αποτελέσματα εξετάσεων

Στις συλλήψεις ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Χανιά - Οι εμπλεκόμενοι στην ιατροδικαστική

Όπως μεταφέρει το zarpanews.gr, έχει συλληφθεί και Χανιώτης δικηγόρος ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Ταυτόχρονα, συνελήφθη από τις αρχές και ένας καθηγητής - διευθυντής εργαστηρίου και ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην εισαγγελία πρωτοδικών.