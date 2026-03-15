Χανιά: Ομαδικό βιασμό από 5 άνδρες καταγγέλλει 17χρονη - Δέκα συλλήψεις

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες, η οποία οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη 10 ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη και μια 16χρονη, οι οποίες υποστήριξαν αρχικά ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο με τη θέλησή της, ωστόσο όπως καταγγέλλει, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Από την άλλη η 17χρονη κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό αλλά φέρεται να την προσέβαλλε με χειρονομίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του 17χρονου το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.