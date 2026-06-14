Αισιόδοξα νέα για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου, επιστρέφοντας πλέον στο σπίτι και την οικογένειά του. Η διαδικασία της αποκατάστασής του φαίνεται πως εξελίσσεται ιδιαίτερα καλά, επιβεβαιώνοντας πως έχει ήδη κερδίσει την πιο κρίσιμη μάχη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου, ενώ βρισκόταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρέμεινε στην Εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» δίνοντας σκληρό αγώνα έως τις 11 Μαΐου, οπότε και έλαβε εξιτήριο για να συνεχίσει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο αποθεραπείας, όπου και παρέμεινε μέχρι τη σημερινή ημέρα της επιστροφής του.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στενός του συνεργάτης.

Σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση, περιγράφει το ψυχικό σθένος του Γιώργου Μυλωνάκη και τη δύναμη που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα, αναφέροντας αναλυτικά:

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα.

Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση.

Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».