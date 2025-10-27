Χανιά: Παραδόθηκε ο 25χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο θείο του - Τον σκότωσε για ένα χαστούκι

Εξελίξεις με το σοκαριστικό φονικό στα Χανιά, καθώς ο 25χρονος που πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον 52χρονο, που ξεψύχησε επί τόπου, παραδόθηκε από μόνος του στην αστυνομία και φέρεται να ήταν ανιψιός του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες (26/10), όταν ο 25χρονος, πλησίασε τον 52χρονο την ώρα που ο τελευταίος διασκέδασε σε πανηγύρι για τη «γιορτή του κάστανου», στο Έλος Κισσάμου, καταφέρνοντάς του δύο πυροβολισμούς στο στήθος.

Το θύμα, πατέρας δύο ενήλικων κοριτσιών, έπεσε νεκρός στην πλατεία του χωριού, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του γλεντιού, από το όπλο του νεαρού ανιψιού του, ο οποίος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης, κατά το neakriti.

Χανιά: Τον σκότωσε για ένα χαστούκι

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας και μια γιατρός που βρίσκονταν στο Έλος για τη γιορτή, προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 52χρονο. Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, είχε όμως ήδη εκπνεύσει.

Από την πλατεία του Έλους οι αστυνομικοί συνέλλεξαν ένα φυσίγγιο και έναν κάλυκα ενώ πήραν καταθέσεις από θαμώνες. Πηγές αναφέρουν ότι οι σχέσεις θύματος και θύτη δεν ήταν αρμονικές, με αναφορές ότι ο 52χρονος είχε στο παρελθόν χαστουκίσει τον ανιψιό.