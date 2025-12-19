Ένοχος κρίθηκε ο 54χρονος «ερευνητής» στα Χανιά που ενεπλάκη στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από την περασμένη Κυριακή από το Ηράκλειο. Μάλιστα, επικαλέστηκε ασθένεια και ζήτησε αναβολή η οποία δεν έγινε δεκτή.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν οι συσκευές που βρέθηκαν στο σπίτι του και φέρεται να χρησιμοποιούνταν στην υποτιθέμενη «έρευνα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο 54χρονος είχε προσεγγίσει την οικογένεια του αγνοούμενου ζητώντας 5.000 ευρώ, προκειμένου να εντοπίσει τον 33χρονο, με μια δική του μέθοδο, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένη, κβαντική τεχνολογία εντοπισμού, δορυφόρους και DNA.

Χανιά: Η αγωνία της οικογένειας του 33χρονου

Στο ακροατήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού, περιγράφοντας με συγκίνηση όσα βίωσε η οικογένεια. Όπως ανέφερε, ο «ερευνητής» τους είχε διαβεβαιώσει, ότι μπορεί να εντοπίσει το στίγμα του αγνοούμενου παιδιού τους, καλλιεργώντας ελπίδες πως η αγωνία τους θα λάβει τέλος.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου, υποστηρίζοντας ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με μοναδικό αριθμό».

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε η κατάθεση του διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, Ιωάννη Σγούρου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές ήρθαν σε επαφή με τον 54χρονο «ερευνητή».

Όπως ανέφερε, η επικοινωνία έγινε μέσω της «Γραμμής Ζωής», με τον κατηγορούμενο να δηλώνει ότι μπορεί να συνδράμει στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού, χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο 54χρονος απέστελλε επί σειρά ημερών φωτογραφίες από το Google Maps, υποστηρίζοντας ότι απεικόνιζαν σημεία στα οποία φερόταν να βρίσκεται ο αγνοούμενος.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας υπογράμμισε ότι η πράξη της απάτης έχει τελεστεί, σημειώνοντας πως ο κατηγορούμενος ενήργησε με δόλο, καθώς αρνήθηκε να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της υποτιθέμενης «μεθόδου» του. Για τους λόγους αυτούς, πρότεινε την καταδίκη του για απάτη.

