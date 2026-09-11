Χανιά: Σοκάρει άγρια συμπλοκή ανηλίκων – Εικόνες βγαλμένες από το Κολοσσαίο

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό νεανικής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από τα Χανιά. Το οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε το τοπικό μέσο zarpanews.gr καταγράφει μια άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες, αποκαλύπτοντας μια εικόνα που προβληματίζει έντονα για τα επίπεδα επιθετικότητας αλλά και την απάθεια της σημερινής νεολαίας.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Το βίντεο αποτυπώνει την άγρια τροπή που πήρε ένας λεκτικός καυγάς. Μπουνιές, κλωτσιές και βαριές ύβρεις ανταλλάσσονται σε δημόσιο χώρο, με την ένταση να κορυφώνεται επικίνδυνα: ενώ ένα από τα κορίτσια βρίσκεται ήδη σε μειονεκτική θέση, δέχεται ένα δολοφονικό χτύπημα με κλωτσιά στο κεφάλι από τρίτο άτομο που επεμβαίνει ξαφνικά.

Ωστόσο, το πιο σκοτεινό σημείο της υπόθεσης δεν εξαντλείται στη σωματική βία. Γύρω από τις δύο κοπέλες έχει σχηματιστεί ένας κλοιός δεκάδων συμμαθητών τους. Αντί για οποιαδήποτε προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, οι παριστάμενοι παρακολουθούν παθητικά, σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν το «θέαμα» και ενθαρρύνουν τη συμπλοκή με φωνές.