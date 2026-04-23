Χανιά: Σώθηκε από θαύμα 27χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος μετά από ανακοπή – Προβληματισμός για τις συνθήκες εργασίας

Σε μια μάχη για τη ζωή, από την οποία βγήκε νικητής χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών, εξελίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης για έναν 27χρονο εργαζόμενο σε μεγάλο ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων. Ο νεαρός άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στον χώρο της πισίνας, προκαλώντας συναγερμό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews.gr, πρόκειται για μετακλητό εργάτη, υπήκοο Πακιστάν. Η ζωή του σώθηκε χάρη στην αστραπιαία κινητοποίηση και την αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) που του παρείχε το πλήρωμα του ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Βάμου. Αυτή τη στιγμή, ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Αν και το περιστατικό αντιμετωπίζεται επίσημα ως παθολογικό και όχι ως εργατικό ατύχημα, η περίπτωση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στον τομέα του τουρισμού. Σημειώνεται πως κατά την περσινή σεζόν καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά εργαζομένων που εμφάνισαν συμπτώματα εξάντλησης ή κατάρρευσης.

Παράλληλα, το συμβάν αναδεικνύει κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Μανώλης Μπαμιάκης, δήλωσε πως το σωματείο δεν είχε ενημερωθεί αρχικά για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας την έλλειψη εποπτείας στις συνθήκες πρόσληψης, εργασίας και διαβίωσης των μετακλητών εργατών από τρίτες χώρες – ένας πληθυσμός που αυξάνεται ραγδαία στις ξενοδοχειακές μονάδες των Χανίων.