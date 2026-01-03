Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία το βράδυ της Παρασκευής στα Χανιά, όταν 36χρονος άνδρας πυροβόλησε κατά λάθος τον 38χρονο αδελφό του με καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον στο χέρι και το πόδι.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ο 36χρονος θέλησε να επιδείξει το κυνηγετικό όπλο στον αδελφό του. Ωστόσο, χωρίς να το αντιληφθεί, η καραμπίνα είχε δύο φυσίγγια στη θαλάμη και, τη στιγμή που πάτησε τη σκανδάλη, τα σκάγια έπληξαν τον 38χρονο.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατάσχεσαν την καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα με σχετική άδεια.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

