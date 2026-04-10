Χανιά: Συνελήφθη 68χρονος για όπλα - Βρέθηκαν συσκευές γαιοεντοπισμού και τιμαλφή

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα στα Χανιά, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (εισαγωγή και μεταφορά) προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, κατά τις απογευματινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης στη διάρκεια ελέγχων της Τελωνειακής Υπηρεσίας, εντοπίστηκε ο 68χρονος μετά την άφιξη του από χώρα του εξωτερικού στον Αερολιμένα Χανίων, έχοντας επιμελώς κρυμμένους στις αποσκευές του 8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, 2 κορμούς πυροβόλων όπλων και 4 συσκευές γαιοεντοπισμού.

Επίσης, βρέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί δήλωση στις Τελωνειακές Αρχές από τις οποίες επιπλέον δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό των 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων Αμερικής για περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τη νομιμότητα κατοχής.

Κατά τις πρωινές ώρες χθες (09.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Χανίων όπου βέρθηκαν και κατασχέθηκαν επιπρόσθετα, ένας επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένο σε φακό. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.