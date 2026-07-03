Χανιά: Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου που έκανε «φονική» πρόσπεραση - Βίντεο ντοκουμέντο

Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος προέβη σε μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση σε ένα στενό δρόμο διπλής κυκλοφορίας στα Χανιά, η οποία ήρθε στο φως μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε.
Μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει και τον συνέλαβε.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι Αρχές τον βρήκαν στο Ηράκλειο και εκεί του πέρασαν χειροπέδες, ενώ έχει ήδη χάσει τη δουλειά από την εταιρία στην οποία εργαζόταν.
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